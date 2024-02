Karol G y Young Miko son pareja en video musical y multiples opiniones encienden las redes

Este miércoles, Karol G estrenó "Contigo", su nueva canción en colaboración con Tiësto. La cantante se aleja del estilo urbano que la caracteriza para epxlorar el electropop; sin embargo, lo que destaca en el material que se estrenó este 14 de febrero, el cual es casualmente el cumpleaños de la artista, fue la participación de Young Miko en el video y su relación con la cantante en el mismo.

En el video oficial de la canción, se cuenta la historia de amor entre dos mujeres; mientras Karol G expresa todo el amor que siente por una persona en particular, el público logra conectar con la historia de amor que se nos muestra por parte de la cantante desde la cotidianeidad de la misma

Video de "Contigo"

El video muestra momentos entrañables entre las chicas, quienes se da a entencer, mantienen una relación; asímismo, se muestra como la pareja rompe, por situaciones desconocidas; sin embargo, al final se reconcilían en un club, muy al estilo de 3 metros sobre el cielo.

Usuarios reaccionan al video de "Contigo"

El público aplaudió la gran química que se percibió entre las dos artistas, la cual sí fue bastante palpable a lo largo del video; a pesar de ello, la artista recibió algo de odio por representar a la comunidad lesbica en su video: "eres una reina te amo", "cásense porfa" y "acaban de crear miles de lesbianas, hoy ganamos las lesbianas" fueron algunos de los comentarios.

lo superespecial que es ver a artistas dando visibilidad de esta forma es que podría ponerme a llorar son las mejores vivan las lesbianas vivan las mujeres viva young miko y viva karol g #Contigo pic.twitter.com/f9kZCSCkAC — maría (@bloodvmari) February 15, 2024

Letra de "Contigo" de Karol G

De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano

La vida se me está yendo pensando solo en ti

No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte

Todo es tan rico si tú estás

Si estás aquí

No quiero vida si no es contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

No quiero vida si no es contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, yeah

No quiero vida si no es—

(No quiero vida si no es—)

Dicen que es grave

Hoy no te tengo y las palabras no me salen

Están presas en mi corazón y tú lo sabes

Yo tе quiero a ti, no necesito a más nadiе

Par de llamadas al celular y tú no me contestas

Mensajes al DM y no tengo respuestas

Me daño la mente por saber tú qué piensas

Tú eres para mí, tienes que darte cuenta

Lo que te pensé no se puede contar

La foto mental no la puedo borrar

¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar?

Tengo presente cada lugar de ti

¿Cómo fue que antes no te vi?

No quiero vida si no es contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

No quiero vida si no es—

Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey (Yo quiero estar contigo)

No quiero vida si no