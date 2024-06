Karol Tapia invita a dejar las relaciones tóxicas con "aléjate"

La cantautora Karol Tapia invita a los melómanos a reflexionar acerca de las relaciones tóxicas y los amores sanos con su nuevo sencillo “Aléjate”, canción indie pop en la que toca las complejidades de la responsabilidad afectiva y con la que busca empoderar a todas esas personas que desean librarse del yugo de ese querer que sólo les hace mal.

En entrevista con La Razón, la artista señaló que su nuevo sencillo lo concibió como una manera muy necesaria de recordarle a sus fans que el amor real no duele, pese a que las telenovelas y demás medios de entretenimiento masivo dicen lo contrario.

“Mi inspiración surgió de la necesidad de recordar, tanto para mí como para quienes la escuchen, que el amor verdadero no causa dolor. Cuando la paz desaparece en una relación, a veces es mejor tomar distancia para sanar”, explicó.

¿Por qué se deben reflexionar los vínculos afectivos? La música que consumimos tiene una gran influencia en nosotros. Al ser conscientes de cómo ciertas cosas afectan nuestras emociones, podemos identificar mejor qué caminos tomar o qué decisiones hacer para establecer vínculos más sanos. Es un proceso personal, pero creo que hay muchas herramientas a nuestro alcance, incluida la música, para comprendernos mejor y abrazar nuestros procesos sin juzgarnos.

¿Has tenido relaciones tóxicas que hayan sido un evento canónico? Definitivamente he estado en situaciones en las que no supe establecer límites saludables, lo que me llevó a tomar conciencia de muchas cosas que no me permitían estar en paz. Siento que esta canción marca un buen cierre para mí y me ayudó a darme cuenta de que a veces es necesario alejarse y tomar distancia para permitir que los hechos hablen por sí solos.

¿Cuáles son las red flags no tan comunes que alguien debe de ver? La falta de empatía, los comentarios pasivo-agresivos, el gaslighting… Siento que hay muchas señales a las que debemos prestar atención. Cuando uno se pierde a sí mismo dentro de estas relaciones, es un ejemplo de que no es el lugar adecuado.

¿Cómo describirías tu proceso creativo? Mi proceso es muy libre y siempre me permito ser yo misma. Es un proceso en el que dejo que mi imaginación sea mi guía, pero al mismo tiempo, utilizo herramientas que he aprendido para convertir mis ideas en canciones y conectar con las personas que me escuchan.

¿Qué presentaciones tendrás próximamente? Estoy preparando un concierto con toda mi banda para septiembre u octubre, donde presentaré una nueva canción que lanzaré. Ésta, al igual que “Aléjate” y los sencillos que lancé en 2023, formará parte de un EP.

¿Qué proyectos te encuentras cocinando actualmente? Estoy por lanzar la versión acústica de “Aléjate” para preparar el terreno para mi nuevo sencillo, el cual va a salir en septiembre. Además, en unos meses entraré al estudio para completar el EP, que lanzaré el próximo 2025.