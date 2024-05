Paty Cantú devastada, porque perdió a un ser muy querido: 'Eres irremplazable'

Se acaba de morir mi perrito y no puedo de la tristeza. Casi 13 años de ser mi compañero. Mi ángel de la guarda. Mi perrito guardián de las malas energías. Mi bebé sonriente. Mi maestro de amor incondicional.



No me queda nada más que decir que te amo. Y gracias a Diosito por… pic.twitter.com/z41QIv7GIA