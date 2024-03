Kate Middleton revela que tiene cáncer

La princesa de Gales, Kate Middelton, informó que tiene cáncer, tras someterse a una cirugía abdominal que está en las primeras etapas de su tratamiento.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo Kate.

La princesa señaló que la cirugía salió bien, pero que lamentablemente los resultado fueron posteriores revelaron que tenía cáncer.

“Las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo.