Kimberly Loaiza comparte emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños de su hija Kima

La youtuber Kimberly Loaiza conmovió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir un emotivo mensaje para su hija Kima, quien cumplió dos años de edad.

A través de Instagram, Kimberly Loaiza publicó una fotografía junto a Kima y compartió una larga dedicatoria para su bebé.

“La Niña que me convirtió en madre, la única persona en mi vida que, aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca, tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes”, se lee en un fragmento de la publicación.

“Eres una gran bendición en mi vida mi amor siempre estaré agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino, tienes que saber que pase lo que pase podrás contar conmigo en todo momento, siempre daré lo mejor de mí y prometo no fallarte nunca”, continuó el mensaje. Asimismo, en sus historias de Instagram también compartió una fotografía de Kima para felicitarla.

Mensaje de Kimberly Loaiza para Kima Foto: Especial

Usuarios felicitan a la hija de Kimberly Loaiza

Los fans de Kimberly Loaiza inundaron el perfil de Instagram con felicitaciones para Kima. Influencers amigos de su mamá se tomaron el tiempo para dedicarle un mensaje.

Mientras que Juan de Dios Pantoja, papá de Kima, también escribió un mensaje para la niña. “Es el cumpleaños de la mujer más especial de mi vida la princesa dé papá, no quiero que el tiempo pase tan rápido hija, ya 2 años, necesito disfrutarte más, siempre tendrás a tu padre para todo, yo estaré para ti toda la vida, siempre te cuidaré mi niña, TE AMO CIELO, GRACIAS POR HACERME TAN FELIZ”, señala el texto.