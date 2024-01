Kimberly de Las Perdidas llora por Paola Suárez: 'Me duele verla así' | VIDEO

Kimberly de Las Perdidas realizó un live en YouTube para expresar su gran preocupación por la salud de su amiga Paola Suárez, quien está hospitalizada, tras haber recibido brutal golpiza de parte de su novio.

Kimberly no pudo contener las lágrimas y señaló que estaba muy afectada por ver a Paolita Suárez con la cara desfigurada por la golpiza.

“Me da mucho pesar lo de Paola. No puedo creer cómo estaba en su cama Paola. Traigo mucho pesar de lo de su ojo, por su nariz. Me duele mucho verla en la cama del hospital así. Me quiero hacer la fuerte pero no puedo”, dijo Kimberly La Más Preciosa.

Asimismo, expresó su apoyo dijo que aunque no ha podido ir a verla que siempre va a ayudar a su amiga.

“Yo nada más estoy para lo que se le ofrezca, que necesite Paola dinero o un medicamento. Estoy para apoyarla”, mencionó la influencer.

Fans advierte a Kimberly para que no le pase lo mismo que a Paola Suárez

La creadora de video pidió a sus miles de fans hacer una oración por la salud de Paola Suárez, ya que la youtuber está a punto de perder el ojo, tras la golpiza de su novio.

Los fans le dijeron a Kimberly que se vea reflejada en Paola Suárez, ya que hace unos días ella se peleó con su esposo, además de que ella lo corrió por haber conseguido drogas y ella misma dijo que no quería terminar la transmisión porque tenía miedo de que su marido se pusiera violento.

“Kimberly toma esto de ejemplo y ve a terapia para que sepas lo que es una relación sana”, Kimberly vete reflejada en esto para que vayas a terapia”, le escribieron sus seguidores a la integrante de Las Perdidas.