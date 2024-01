Paola Suárez está a punto de perder el ojo por golpiza: 'me agarraste a patadas'

Paola Suárez actualiza sobre su estado de salud después de la golpiza que sufrió por parte de su pareja este martes. La mujer impactó las redes sociales hace unas cuantas horas cuando comenzó a circular la noticia donde se señalaba la violencia física a la que fue sometida horas después de haberse comprometido con su pareja, un joven de 19 años, en un restaurante con varios amigos como testigos.

Después de que en un live confirmó todo, la influencer ahora anunció cuál es el estado de salud más reciente en el que sew encuentra segun los médicos. Ya Wendy Guevara nos había adelantado que el ojo de la creadora de contenido se veía comprometido, pero que no se podía saber a ciencia cierta debido a la severa inflamación de un hematoma en la zona. Ahora, se nos confirma que la mujer podría perder el organo debido a la golpiza que sufrió.

JUSTICIA PARA PAOLA SUAREZ

Esto fue lo que comentó Paola Suárez sobre su estado de salud

Paolita Suárez publicó una foto en Instagram donde se le puede ver en revisión con una doctora y un enfermero detrás. En la foto, se observa que analizan la zona toraxica de la amiga de Wendy Guevara, quien descansa en la cama y muestra el lado izquiero de su rostro, el cual está lleno de sangre.

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo" empieza la mujer a través de la leyenda en la foto más reciente de su Instagram"me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedido matrimonio" finaliza sobre los desgarradores hechos. Pareciera que escribió el texto con consciencia de que su pareja podría leerlo, puesto que hace acusaciones directas al respecto de la violencia que sufrió.