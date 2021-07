Kiss muestra su lado oscuro en documental

La legendaria banda Kiss comparte con sus fans aspectos poco conocidos y de su intimidad en el documental Kisstory, en el que hace un recorrido por sus 50 años de trayectoria, a través de imágenes de sus ensayos, fotos de la infancia y adolescencia de sus integrantes y testimonios.

El origen del maquillaje como alter ego de sus personalidades, fotos de su primer show en 1973 y cuando Gene Simmons le pregunta a Paul Stanley por qué se pinta una estrella en el rostro, es parte de lo que los seguidores de Kiss podrán conocer en el largometraje que se estrenará el próximo 21 de agosto en A&E.

Simmons y Stanley hablan de sus raíces judías en la década de los años 50; cómo los Beatles los inspiraron.

También se muestran lugares emblemáticos para la banda, como el Electric Lady Studio de Nueva York, donde Gene y Paul dieron sus primeros pasos musicales grabando con Wicked Lester, grupo al que pertenecieron antes de crear Kiss.

Kisstory no deja de lado el papel que tuvo Bill Aucoin, mánager y mentor de la agrupación. Además de incluir un archivo de videos de conciertos de la década de los años 70.

Los fans de Kiss tienen acceso al detrás de escena del disco Alive!, el primer álbum en vivo de la banda, con el cual alcanzó fama internacional.

El proyecto aborda momentos que fueron difíciles: el despido de Peter Criss y Ace Frehley; el desastre cinematográfico de Kiss contra los fantasmas; el fracaso de Music from Elder, la partida de Bill Aucoin y la desastrosa gira Creatures of the Night.