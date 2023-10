Kuno Becker revela que sufre de un extraño padecimiento desde niño; 'me he checado con casi 30 neurólogos'

Kuno Becker, actor mexicano que se popularizó por su participación en múltiples telenovelas y películas, reveló que tiene un extraño padecimiento que no ha podido ser diagnosticado por ninguno de los médicos que ha consultado. Fue durante la entrevista con Yordi Rosado en donde el actor reveló detalles estremecedores de su pasado.

El actor reveló que no bebe mucho alcohol porque desde pequeño sufre de migrañas, por lo que para no agravaras evita beber: "Todos los días tengo migrañas que se llama Relpax, que gracias a Dios, no es adictiva ni te vuelve loco, si no, ya estaría hasta el queque de Relpax", dijo Kuno Becker.

Asimismo señaló que ya se checó con muchos neurólogos y que no le han sabido dar un diagnóstico certero: "Me he checado con casi 30 neurólogos, por ahí", dijo el actor, quien agregó que "generalmente, se me quita pero si tomó mucho alcohol, más de dos, good bye, güey, me explota la jeta".

Durante la entrevista, Kuno Becker habló sobre la complicada relación con su padre, cómo fue que sobrevivió solo a los nueve años viviendo en Alemania mientras estudiaba música, sus problemas de adicciones y cómo se encuentra personalmente en la actualidad.

Asimismo, el actor recordó el bochornoso momento que vivió en el matutino "Hoy Día", al que asistió en estado inconveniente. En aquella ocasión, Kuno Becker sostuvo un desafortunado encuentro en la cocina del programa, en donde incluso tomó un cuchillo y simuló que lesionaría a uno de los conductores de la emisión.

De acuerdo con el actor, fue el propio productor del programa quien le indicó que la dinámica consistía en que el invitado impidiera que el cocinero terminara de preparar el platillo en el límite de tiempo establecido. Aseguró que le indicaron que bromeara e improvisara, pero por el estado en el que se encontraba las cosa no salieron nada bien.

