Lalo España se vacuna contra el COVID y no tiene 50 años ¿Sobornó a autoridades?

El actor Lalo España, de 49 años, ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID; sin embargo. la gente a la que le toca inocularse es a la que tiene entre 50 y 59 años. Entonces ¿Cómo le hizo?

Fue al programa “De Primera Mano” el espacio al que el comediante reveló cómo fue que le hizo para ser vacunado pese a que aún no le tocaba.

Lalo España compartió que. aunque se infectó de COVID en noviembre, aún no recupera completamente el olfato.

“No tuve daño pulmonar, lo que me costó mucho trabajo fue la recuperación del olfato. A la fecha ya percibo los olores, pero ha sido muy paulatino el regreso, me desesperaba”, dijo.

Así le hico Lalo España para vacunarse

El actor afirmó que uno de sus amigos lo registró en la plataforma de vacunación del gobierno de la CDMX.

Comentó que les dijeron que todas las personas que este año cumplían 50 pueden recibir la vacuna durante la etapa de 50-59.

“Cumplo 50 años en septiembre, pero Juanito que trabaja conmigo, me registró y buscando una respuesta nos dijeron que, aunque no hayas cumplido los 50, todas las personas que cumplan los 50 años este año se pueden vacunar”, dijo.

“No me llegó la notificación, hablamos a Locatel, me dijeron que estaba registrado, que trajera identificación, les dije y me dijeron que no era necesario. Todo rapidísimo, hasta música ponen”, agregó.