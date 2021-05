Billy Porter, actor de “Pose” y "Cenicienta", confiesa que ha sido VIH Positivo 14 años

Billy Porter, actor de “Pose” y la nueva “Cenicienta” se abrió ante sus fans y reveló que desde hace 14 años ha vivido como VIH Positivo.

Así lo reveló a “The Hollywood Reporter”, espacio al cual señaló que fue en 2007, cuando era un actor en ascenso, que contrajo el virus.

“Yo era de la generación que se suponía debía ser más consciente, y sucedió de todos modos. Era 2007, el peor año de mi vida. Estuve al borde de la oscuridad durante aproximadamente una década, pero 2007 fue lo peor”, contó.

“En febrero me diagnosticaron diabetes tipo 2. Y en junio, me diagnosticaron VIH positivo. La vergüenza de ese tiempo se sumó a la vergüenza que ya había en mi vida; he vivido con esa vergüenza en silencio durante 14 años. Ser VIH positivo, de donde yo vengo, crecer en la iglesia pentecostal con una familia muy religiosa, es el castigo de Dios”, lamentó.

Por ello, Porter afirmó que su personaje en “Pose”, un maestro de ceremonias de bailes y VIH positivo, lo impulsó a revelar su condición.

Asimismo, el actor dijo que espera que sus palabras puedan ayudar a que se desestigmatice la condición del VIH Positivo y el SIDA.

“Sí, soy la estadística, pero la he trascendido. Así es como se ve ahora el VIH positivo. Voy a morir por otra cosa antes de morir por eso y espero que esto me libere. Sobreviví para poder contar mi historia. Eso es para lo que estoy aquí”, concluyó.