Latido, una historia que parte desde la despenalización del aborto

En el marco de la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la directora Katina Medina Mora estrenó su nueva película, Latido, la cual es protagonizada por Marina de Tavira y Camila Calónico. En esta historia somos testigos de cómo cambian las vidas de dos mujeres a partir de un hecho que las une por casualidad, una adolescente de clase baja que aspira a ser bailarina de ballet queda embarazada y llega a un acuerdo para darle su bebé en adopción a una mujer de familia acomodada que no es capaz de embarazarse y cuyos intentos por ser mamá no han salido bien.

“Esta historia surge desde todo el cuestionamiento que hay sobre la despenalización del aborto de varios grupos feministas a los que yo pertenezco y donde esa conversación era constante para que las mujeres adolescentes puedan decidir sobre sus cuerpos, yo quería contarlo desde ese lugar y a la vez también quería contar la parte opuesta del deseo profundo de una mujer de ser madre, porque la maternidad tiene un poco esos opuestos y me parece importante e interesante verla desde la posición de que no se elige de cierta manera o no se desea”, comentó la cineasta para La Razón en entrevista.

“Conforme fui escribiendo el guion al final encontré qué quería contar, la parte del aborto y la maternidad era el contexto de la película, pero yo quería hablar sobre la relación de cariño de estas dos mujeres tan opuestas en edad y en clase social a quienes las une haber sido huérfanas”, dijo.

“Ellas se encuentran y aceptan esta relación porque, evidentemente, a lo largo de la película hay un poco de rechazo a ella porque es una relación muy compleja, porque hay un bebé en medio que está un poco separándolas y era importante simplemente plantear que las dos se abrían a ese cariño y que su relación es muy diferente y muy complicada porque no son madre e hija, pero las dos también están aceptando que esa otra persona les trae algo hermoso a su vida”, expresó.

“A Marina le escribí el guion, desde que empecé a escribirlo se lo escribí a ella, la contacté y le dije que el guion era para ella, le tenía que gustar y debía decir que sí pero la gestación del personaje era ella; con Camila había trabajado antes y me había encantado su intuición, ella estaba más joven, participó en algunas series y películas y cuando la volví a ver me pareció perfecta, además había bailado ballet muchos años y también traía esa base, cuando las vi juntas no había duda que tenían que ser ellas dos”, compartió la cineasta.

Para la cineasta es un gran logro estrenar Latido en el FICM. “Estrenar aquí era un sueño mío cuando vine por primera vez como asistente de dirección, es el festival más importante del país”.