Laura Flores afirma que se arrepiente de haber salido en Playboy: "A mi hija le hicieron bullying"

Laura Flores rompió el silencio y reveló que se arrepiente con todo su corazón de haber posado desnuda para la revista “Playboy”.

Fue en 1992, cuando Laura Flores salió como llegó al mundo en la revista “Playboy”, convirtiéndose en una sensación entre el público, pero un infierno para su familia.

Y es que la famosa contó al programa “Siéntese quien pueda” que sufrió de diversas situaciones por haber posado desnuda, siendo los principales un despido injustificado y acoso hacia su hija.

"Yo salí en Playboy en 1992 y me corrieron de una telenovela; a mí me hizo un daño espantoso en ese momento", narró.

Laura Flores agregó que su hija María del Cielo estaba en la secundaria en ese año, por lo que sus compañeros le hacían bullying mostrándole fotos de su mamá desnuda, cosa que la hizo tomar terapia.

"Le hice un daño sin querer en su momento a mi hija, se avergonzaba de mí, ella me lo platicó sin enojo, simplemente me decía 'mamá estoy harta, ya no sé qué hacer, lloro cada vez que estoy en la escuela y me muestran las fotos'", relató.

"Cómo me hubiese gustado no hacer esas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying", lamentó Laura Flores.