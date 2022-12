Laura Zapata se burla de nuevo de la demanda de Lucía Méndez: "A mí no me amenaza nadie"

Laura Zapata volvió a humillar a Lucía Méndez y de nueva cuenta se burló de la demanda que amenazó en emprender en contra de ella y Sylvia Pasquel.

En entrevista con “Chisme no Like”, Laura Zapata dijo de Lucía Méndez que “volver a trabajar con una persona tan insoportable… yo paso sin ver".

Respecto a la demanda que anuncio Lucía Méndez, Zapata dijo que la presunta acción legal en contra de ella es sólo una estrategia de su ex amiga “para lavar su imagen tan goleada que estuvo por su actitud".

Por si fuera poco, se burló del procedimiento legal de Lucía Méndez y le remarcó a su ahora enemiga que a ella nadie la va a silenciar.

"Eso no existe, eso no existe. Eso no es una demanda, es una carta amenazadora y a mí no me amenaza nadie por decir la verdad, porque en México existe la libertad de expresión y no me importa", remarcó.

Finalmente, Laura Zapata afirmó que Sylvia Pasquel y Lorena Herrera “son un encanto, la pasamos muy bien y nos respetamos y nos queremos y nos reconocemos".