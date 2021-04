Laura Zapata denuncia que un sacerdote falso dio unción a su abuela; también ofreció misa para Cepillín

Laura Zapata denunció a través de Twitter que el sacerdote, que acudió para darle la unción a su abuelita doña Eva Mange, es falso y lo acusó de acercarse a los artistas para utilizarlos, lo calificó de ser “un estafador de los sentimientos humanos”.

El pasado 26 de abril, Laura Zapata publicó en sus redes sociales una fotografía junto al sacerdote conocido como Paco, luego de que éste diera la unción a la abuela de la actriz.

Sin embargo, a través de Twitter, Laura Zapata señaló que recibió información sobre que el sacerdote no era en realidad un religioso e incluso, dijo, que recibió fotografías comprometedoras del hombre.

“No es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me buscó”, escribió en la red social.

Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco... no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornograficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me busco 🧵 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2021

La actriz señaló que tras conocerlo le pidió que diera la unción a su abuela, pero que luego de que publicó la fotografía con él en redes comenzó a recibir información del supuesto sacerdote.

“Subí las fotografías y empezaron a llegar datos difíciles de creer. No es padre, es una persona que usa a los artistas para subir fotografías con nosotros y así ir escalando para sus intenciones”, comentó la hermana de Thalía.

q me llamo para ver q se me ofrecía, pedí le diera los Santos Óleos a mi señora abuela. Subí las fotografías y empezaron a llegar datos difíciles de creer. No es padre, es una persona q usa a los artistas para subir fotografías con nosotros y así ir escalando para sus intenciones — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2021

El supuesto sacerdote ofició misa para Cepillín

Luego de la denuncia en redes que hizo Laura Zapata se dio a conocer que el mismo hombre identificado como Paco asistió a la casa del fallecido Cepillín para ofrecer una misa en memoria del payasito de la tele.

“Él de repente apareció en la funeraria, pero no de parte de la funeraria ni nada, eso si lo tengo claro, ya lo investigué. Uno está como encandilado en ese momento, ves tanta gente y recibiendo tanto cariño que se acercó y lo ofreció él”, dijo el hijo de Cepillín.

Ricardo González Jr. dijo que el sacerdote no cobró y que se ofreció a ir hasta su casa de Metepec, todo quedó documentado en un video que se transmitió en el programa “Hoy”.

En TikTok el sacerdote abrió una segunda cuenta Foto: Especial

Paco cerró todas sus redes sociales tras las acusaciones en TikTok se dedicaba a seguir las tendencias y a hacer duos con otros usuarios, sin embargo, en TikTok hay otra cuenta en la que aparecen sus videos y en la que presume el contacto que tuvo con el hijo de Cepillín para oficiar la misa.