Le hacen a Daniel Bisogno su trasplante de hígado: 'el suyo estaba inservible'

Tal parece ser que los problemas de salud de Daniel Bisogno ya por fin van a disminuir, si es que se cuida, pues al conductor de Ventaneando ya le hicieron su esperado trasplante de hígado, dio a conocer su hermano Alejandro Bisogno.

En entrevista con el programa donde trabaja su hermano, Alejandro Bisogno dio a conocer todos los detalles de la cirugía que le hicieron al conductor más polémico del canal, remarcando que previo a la operación el famoso vivió por meses un "ciclo de terror".

SE SOLICITAN DONADORES DE PLAQUETAS PARA NUESTRO QUERIDO DANIEL BISOGNO 👇🏼 pic.twitter.com/HQs3myhVkt — Pati Chapoy (@ChapoyPati) September 5, 2024

De acuerdo con lo que contó, a Daniel Bisogno lo operaron ayer a las 8:00 de la noche: "se esperaba que durara 6 horas y eso fue lo que duró, terminamos como a las dos de la mañana".

Alejandro Bisogno contó que desde la mañana del 4 de septiembre les avisaron que ya había un donador de hígado: "Creo que fue el momento correcto, todos los estudios que le hicieron los resultados fueron perfectos, recuperó masa muscular, ha vuelto a ser Daniel Bisogno".

Pero no todo es fiesta, pues el hermano de Daniel Bisogno remarcó que las próximas 48 horas son las más delicadas, pues el cuerpo de Daniel podría rechazar el órgano, pero afirmó que los doctores están haciendo todo lo posible para que no pase; además, remarcó que, durante la operación, su “carnal” reaccionó de manera favorable pues sus demás vísceras no sufrieron ningún daño.

SOLICITAN PLAQUETAS PARA DANIEL BISOGNO... Al parecer el conductor de VENTANEANDO quien ha estado delicado de salud desde hace tiempo, está a punto de ser SOMETIDO AL TRASPLANTE DE HIGADO. Qué necesita para seguir viviendo. Será intervenido en una clínica privada de la CDMX. pic.twitter.com/LOyQLwrt7O — Doña Carmelita (@CarLon_2020) September 4, 2024

Alejandro Bisogno y los conductores se pusieron a llorar durante la entrevista porque "llevamos muchos meses de emociones. Esta operación es el cierre de un ciclo de terror".

Tras ello, el hermano de Daniel Bisogno destacó que debido a los problemas de salud del famoso tuvieron que removerle varias cicatrices lo que complicó ligeramente la operación, y confesó que el hígado del conductor ya no servía, pero que lograba seguir vivo gracias a las medicinas.

"Se esperaba que durará seis horas, terminamos como a las dos de la mañana, el doctor nos dijo que tuvo que remover muchas cicatrices de todos los problemas que tuvo anteriormente. El hígado que tenía estaba completamente inservible”, lamentó.

"Era muy importante la operación y cómo se desenvolvía la operación, cualquier detalle podría influir. Nos dijeron que podría ocurrir un infarto o fallar los riñones, pero afortunadamente nada de eso sucedió. Daniel se comportó muy bien. En la operación, todo estuvo muy bien en la operación", finalizó Alejandro Bisogno.