Le dicen "caballero" a Wendy de "Las Perdidas" en un restaurante y así reaccionó ella (VIDEO)

La influencer Wendy Guevara, mejor conocida por ser parte de “Las Perdidas”, publicó un video en el que el mesero de un restaurante le dice “caballero”.

Wendy de “Las Perdidas” es conocida por hacer lives en sus redes sociales, en los que platica con sus seguidores, quienes le hacen preguntas o le piden consejos a la influencer.

En esta ocasión, en uno de esos videos se observa que Wendy Guevara está en un restaurante y cuando llega el mesero se dirige a ella como “caballero”.

Así reaccionó Wendy de "Las Perdidas" cuando le dijeron "caballero"

El comentario ocurrió cuando el hombre le llevó a Wendy un coctel y la influencer le preguntó si éste estaba fresco, a lo que el mesero le contestó: “Caballero, usted pruébelo y me dice”.

Wendy Guevara se empezó a reír y a comentar el incidente con sus seguidores. Incluso dijo que le haría la plática para saber si le volvía a llamar “caballero”, pues ella aseguró que es muy evidente, por su busto grande, que es mujer.

Le dicen “caballero” a Wendy de Las Perdidas y ella señala transfobia pic.twitter.com/MCxCxll2MO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 8, 2022

“Todo iba bien hasta que el señor me dijo caballero. Yo me sentía muy perra, muy nice, hasta que el señor me dijo caballero, qué no me vio las chic…”, dijo la influencer entre risas, pero se le notaba molesta por el comentario.

El mesero se vuelve a acercar para dejarle algo a Wendy, ella le agradece y él le vuelve a decir “caballero”.

Los de Wendy de “Las Perdidas” inmediatamente comenzaron a defenderla y a hacer comentarios sobre el hombre.