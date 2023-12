¿Qué le pasó a Adrián Marcelo? Así lo dejó Fofo Márquez tras golpearlo | VIDEO

Adrián Marcelo otra vez anda en polémica y es que ahora fue golpeado por Fofo Márquez, lo que desató la controversia en las redes sociales.

¿Por qué Fofo Márquez le pegó a Adrián Marcelo?

Todo sucedió porque Fofo Márquez se enfrentó contra Vladk Ruso en una pelea de MMA, en la que hizo que el tiktoker ruso se rindiera.

Fofo Márquez salió de la pelea con la adrenalina muy alta y es que todos los pronósticos estaban en su contra, así que sorprendió al ganar.

Y es que el Fofo Márquez sorprendió al revelar que había estado entrenando MMA en secreto, lo cual quedó claro porque, aunque no es un experto, demostró tener una técnica muy superior la del Ruso.

Sin embargo, lo de Adrián Marcelo ocurrió en un momento previo a la pelea, estaba ahí grabando para su canal de Radar, y Fofo Márquez le pidió que no le hablara, pero Adrián Marcelo se empezó a reír, situación que al Niño Millonario no le agradó y se regresó para pegarle. Todo quedó captado en video.

Te puede interesar Así fue la brutal golpiza que Fofo Márquez le dio a Vladk Ruso (VIDEO)

Fofo Márquez publicó un breve video para explicar lo sucedido y señaló que Adrián Marcelo se burló de él.

“Yo voy como caminando y le digo ‘No me saludes’, Yo todavía le dije que no me saludara y se burla de mí”, contó el influencer.

Sin embargo, los usuarios de Internet ya no creen en las veces que le han pega a Adrián Marcelo, ya que todas esas veces fueron falsas. Con el luchador Chessman supuestamente hubo un enfrentamiento, pero al final se destapó que todo era mentira.

Sobre todo en el momento en el que se filtró un video en el que el influencer y el luchador estaban entrenando juntos. Posteriormente a Adrián Marcelo no le quedó de otra más que aceptar que todo estaba planeado.