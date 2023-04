VIDEO | Adrián Marcelo confiesa que pelea con Chessman fue planeada: "se nos va para abajo"

Adrián Marcelo confesó en su podcast Lucha Mexa que toda la pelea con Chessman fue planeada y que se trataba de un proyecto que iba a presumir como parte de su historia de vida, pero al final se cayó.

Adrián Marcelo confiesa que todo fue falso

El youtuber contó que durante mucho tiempo se estuvo preparando y entrenando para su debut como luchador en Triplemanía, aunque señaló que su objetivo no era convertirse en luchador profesional, sino darle un ángulo distinto a la lucha.

“Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple A planeamos. Me lesioné el hombro, casi me fracturo la clavícula entrenando con Toscano, me filtran el video entrenando con Chessman, se nos va para abajo”, confesó el influencer.

“Lo logro rescatar con un cachetadón que le meto que hasta Chessman me dijo: ‘te pasaste de lanza’, me vale decirlo, pero cuando la comisión no entiende lo que estamos haciendo, a mí no me importa la lana, viajamos a entrenar en México, tengo para hacer un documental, lo que iba hacer era dignificar la lucha, Chessman al final me respetó por la forma en cómo entrené”, continuó Adrián Marcelo.

El youtuber señaló que le han ofrecido la licencia de luchador en otros estados de la república para poder participar en Triplemanía, pero dijo que él quería hacerlo con su gente en Monterrey.

Señaló que su objetivo era visibilizar la lucha libre y que las nuevas generaciones se involucraran en este deporte.

“Necesitan nuevas figuras, Octagón no va a vivir para siempre, hay niños que ni lo vieron, La Parka, Pentagón, hay muchas historias que contarle a los niños y no quiero ser ese yo, pero si ese día mi presencia pueda hacer que gente no son asiduos a la lucha libre atraiga su atención y conozcan a Chessman, a Psycho Clown, al Niño Hamburguesa, no pueden entender eso”, mencionó Adrián Marcelo.