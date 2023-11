Adrián Marcelo revela que fue abusado por empleada doméstica: 'Fue mi despertar sexual'

El influencer Adrián Marcelo confesó que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad por parte de la que era su empleada doméstica.

El también comediante ofreció una entrevista Yordi Rosado en la que habló de su infancia y contó que él y sus hermanos estaban al cuidado de una empleada doméstica porque sus papás trabajaban.

“Se iban y nos dejaban con Elvia, era una chica que nos contaba historias que no eran apropiadas, de miedo, pero con una especia de vulgaridad y obscenidad”, contó en la conversación.

Adrián Marcelo señaló que si buen nunca tuvo relaciones sexuales íntimas con la mujer, sí tuvo un acercamiento conocido como “faje”, por lo que señaló que esto fue abuso sexual, pues él todavía no tenía despierta su sexualidad.

“Fue mi despertar sexual, no tuve relaciones, pero me acuerdo que en algún momento yo tengo imágenes mías encima de ella en una silla haciendo lo que los morros le llaman fajes. Yo recuerdo este tipo de encuentros con ella y no estaba ni siquiera despierta mi sexualidad, es un tema fuerte porque es un abuso”, contó el youtuber.

Adrián Marcelo contó que además del abuso, la mujer también lo maltrataba a él y a sus hermanos, pero que sus papás no le creían cuando les dijo lo sucedido.

“Lo verbalizo con amigos porque no es algo que me genere trauma, pero tengo estas imágenes de despertar hormonal, sexual con una empleada doméstica que terminó robándole en recetario a mi madre, vestidos, se fue…, nos volteaba hacía la pared y nos pegaba con la espátula en la espalda si llegábamos a voltearnos y éramos tan cabr… que no nos creían que podía hacernos eso”, recordó el también conductor de televisión.

Adrián Marcelo confiesa que ha probado muchas drogas por experimentar

En la entrevista también habló de las drogas y señaló que lo ha hecho por curiosidad, por experimentar. Dijo que ha probado más de 10 y que incluso lo ha hecho para documentar su experiencia, contó que hay videos en los que aparece su reacción a la droga.

También confesó en el programa de Yordi Rosado que estudió psicología y Neurolingüística.