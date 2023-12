¿Qué le pasó a Jezzini en los ojos? Su cara desata MEMES

El famoso tiktoker Jezzini se volvió viral por un video en el que aparece con la cara hinchada especialmente de la parte de los ojos.

A través de un video el influencer compartió la razón por la que tiene la cara extremadamente hinchada y es que tiktoker contó que todo se debió por un masaje.

Jezzini contó en el clip que le fueron a realizar un masaje en su casa y que la cara se le hinchó por la presión de estar mucho tiempo acostado boca arriba.

“¿Sabes cómo me pasó esto? Porque ayer vino una señora a darme un masaje y estuve boca abajo una hora y media. Resulta que se me hincharon los ojos por la posición y por la gravedad y la presión porque mi masajista me destruyó la espalda. Ella dijo: Karate Kid, Kun Fu panda en tu espalda”, contó el influencer que se caracteriza por su sentido del humor.

Jezzini contó que cuando terminó su sesión de masaje sintió un poco de presión en los ojos, pero su masajista le sugirió no mirarse al espejo, pues ella ya lo había visto con el rostro muy hinchado.

El tiktoker no pudo hacer a un lado su humor y se burló de su situación: “¿Quién tiene más inflación un país latinoamericano o mis ojo?, obvio mis ojos”, dijo, además de que dijo que se parecía a Sid de La era de hielo, también se comparó con un alien y hasta con Frankenstein.

Rostro de Jezzini desata los memes en redes

Los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar a la foto y video de Jezzini y le hicieron divertidos memes.

“Ay no amigxs si me dió un buen de risa lo que le pasó a Jezzini en los ojos con el masaje”, “A Jezzini le pasa todo”, “Y pensar que me estaba yendo mal este lunes hasta que vi a Jezzini”, “De verdad no puedo dejar de reírme cada que me acuerdo de su foto”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

El nombre real de Jezzini es Mohamed Ramiro Jezzini Cantú es muy famoso en TikTok, uno de sus videos fue comentado por la propia Rosalía.

Se convirtió en uno de los creadores de contenido más famosos durante la pandemia, con videos donde habla de su vida, de sus desamores, amigos, familia y donde se ríe de él mismo de la forma más original.

Lo apretaron tanto que casi se le salen los ojos jajaja

