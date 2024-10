¿Qué le pasó a Kompa Yaso? Revelan que se encuentra en coma tras ser hospitalizado de emergencia

El comediante Eleazar del Valle, mejor conocido como Kompa Yaso, fue hospitalizado de emergencia el pasado 13 de octubre, lo cual desató preocupación entre sus seguidores y el medio artístico, pues el famoso ha enfrentado problemas serios de salud en los últimos años.

A pesar de que en un inicio no se especificó qué le sucedió a el Kompa Yaso y porqué fue internado, posteriormente se dieron mayores detalles sobre su estado de salud, pues habría tenido 'un evento cerebrovascular' que lo llevó al nosocomio.

Cabe mencionar que en 2022, el artista compartió que padecía insuficiencia renal, lo que lo llevó a buscar un trasplante de riñón. A principios de año, fue ingresado al hospital por la gravedad de su enfermedad, pues la salud del famoso había empeorado de manera considerable.

“Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como 3 horas”, explicó en ese momento la hermana de Eleazar, Alicia del Valle.

¿Qué le pasó a Kompa Yaso?

En una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, Ximena Santamaría, sobrina del comediante, reveló que el Kompa Yaso sufrió de un evento cerebrovascular que lo llegó a ser internado en el hospital, donde se encuentra actualmente bajo coma inducido.

“Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita él está intubado, sedado. Estamos esperando que no haya algún daño cerebral. Sí (está en coma inducido). Tiene dos medicamentos, lo tienen dormido ahorita. Esperamos que se les pueda ir retirando y ver cómo despierta”, expresó la mujer.

Como tal, no se sabe qué fue lo que desencadenó este evento, aunque se sospecha que pudo estar ligado a un derrame o infarto cerebral: “Empezó el día viernes. Mi mamá estaba con él, escuché un grito y un golpe. Estaba como inconsciente. Se lo llevó la ambulancia al hospital".

El estado de salud actual de Kompa Yaso

Hasta el momento, hay mucha incertidumbre para fanáticos y familia sobre la salud del humorista, pues su diagnóstico médico es delicado. Su sobrina mencionó que uno de los factores que pudo ser clave en el accidente era la presión arterial alta del comediante.

“El pronóstico que nos dan es reservado. No sabemos cómo va a despertar. No sabemos si va a tener un daño cerebral. No saben qué esperar cuando le quiten los medicamentos. Ahorita, lo que han dicho los médicos es que ya le van a retirar los medicamentos”, contó.

A pesar de todo, los médicos esperan que este martes, el Kompa Yaso logre despertar del coma inducido, momento en el que se revelará si su accidente cerebrovascular trajo alguna consecuencia más grave para el comediante.