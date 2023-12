¿Qué le pasó a Sergio Corona? Aparece con tanque de oxígeno y preocupa su salud

El actor Sergio Corona apareció ante los medios de comunicación con tanque de oxígeno, lo que causó preocupación sobre su estado de salud.

El histrión, quien actualmente sale en la serie de Como dice el dicho, señaló que se encuentra bien, que no tiene nada grave y desmintió que le haya dado un infarto como se especuló hace algunos meses.

"Tuve algo extraño que me sucedió, malamente publicaron que me había dado un infarto, no tuve ningún infarto. Me pusieron oxígeno, pero estoy grabando sin oxígeno, aquí lo traigo porque debo aprovechar el tiempo que pueda”, dijo el primer actor.

Recordó que cuando estuvo en el hospital no fue por infarto, sino por otra situación, la cual no reveló y afirmó que su estancia internado fue muy breve y solo duró un par de días.

Esta no es la primera vez que Sergio Corona causa preocupación por aparecer con tanque de oxígeno, ya que anteriormente ya había sido captado con el oxígeno.

Por ejemplo, se le pudo ver usarlo entre escenas en Como dice el dicho, también lo captaron en una entrevista anteriormente llevando el tanque de oxígeno. Sin embargo, el histrión ha revelado en todas las ocasiones que se encuentra bien de salud.

Sergio Corona llora por la muerte de Queta Lavat

Sergio Corona asistió a una entrega de premios en donde recordó a Queta Lavat, quien falleció este lunes. El primer actor le mandó sus condolencias a Pablo Carrillo, el comentarista deportivo que es hijo de Queta Lavat.

Sergio Corona señaló que en la serie de Como dice el dicho tienen una foto de Queta Lavat para recordar el primer episodio de la temporada.