Leidy Salazar denuncia acoso de un fan; lo grabó hostigándola: 'me tiene hasta la ma***'

Leidy Salazar, conocida influencer y conductora venezolana radicada en Puebla, dio a conocer que denunció legalmente a un sujeto que no deja de acosarla e incluso mostró un video del señor rancio hostigándola y amedrentándola afuera de uno de sus trabajos.

De acuerdo con el relato de Leidy Salazar, el señor lleva acosándola varios años, tanto de manera virtual como física, pues suele seguirla a los lugares donde trabaja diciendo que es su novio o su esposo… cosa que absolutamente nadie le cree.

La influencer compartió recientemente un video del momento exacto en el que el hombre llega a buscarla a uno de sus trabajos para reclamarle que no lo recibe. Por suerte, un trabajador del lugar apoyó a Leidy y enfrentó al desagradable sujeto.

"Les voy a contar una historia que tengo viviendo hace años de un acosador, pero ya me tiene desesperada, dejó de ser gracioso, dejó de ser bonito tener un seguidor fiel a tener un acosador todo el tiempo, en todos mis trabajos", narró la venezolana.

Leidy Salazar explicó que el señor crea muchísimos perfiles con nombres diferentes en redes sociales, por lo que no sabe cuál es su nombre real: "me acosa, me sigue a todos mis trabajos, en la radio, en la tele. Ahorita tuve que esperar para poder salir de Imagen y tengo que estar aquí sentada esperando que un loco se vaya para poder salir".

"Este hombre en su cabeza piensa que tenemos una relación, piensa que somos novios y por ende llega a cualquiera de mis trabajos. Me tiene cundidas mis redes sociales, cundidas de comentarios suyos. Lo bloqueó crea otra, diciendo que estamos casados, que somos novios, ya, me tiene hasta la madre", remarcó la conductora.

Asimismo, Leidy Salazar compartió el video en el que se ve que tuvo que huir a su vehículo para salvarse del señor, quien no deja de decirle que son novios y le reclama por hacerle no permitirle que se le acerque.

En eso llega un elemento de seguridad para ayudarla y enfrentar al acosador. Por todo esto, Leidy Salazar reveló que ya levantó una denuncia por acoso en la Fiscalía de Puebla, específicamente en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos para formalizar su denuncia.

"Ya fui a poner mi denuncia, yo no estaba jugando, ni llamando la atención. Y lo hago por mí y por todas las conductoras que este hombre ha seguido y ninguna ha levantado la voz públicamente”, remarcó.