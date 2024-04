Lenny Kravitz causa sensación por su curiosa forma de entrenar en el gimnasio | VIDEO

Lenny Kravitz mostró su secreto de la eterna juventud y enseñó su curiosa forma de entrenar ene l gimnasio para mantenerse joven.

A poco más de un mes de cumplir 60 años, Lenny Kravitz publicó un video en sus redes sociales en el que muestra que el ejercicio es parte importante de mantenerse joven y listo para sacar nueva música.

Sin embargo, lo que llamó la atención es la forma en la que entrena en el gimnasio y es que en el video, el cantante de rock aparece en un banco inclinado haciendo un ejercicio compuesto en el que trabaja abdominales, tríceps y hombro.

El músico está sobre el banco inclinado con una barra con aproximadamente un disco de 20 kilos de cada lado.

Fans reaccionan al look de Lenny Kravitz en el gym

Pero lo más sorprendente es su atuendo, pues el cantante usa una camiseta de mesh, pantalones de cuero y unas botas de combate, además de que usa lentes de sol y guantes para no lastimarse las manos con las barras. Lenny Kravitz entrena como todo un rockstar.

La forma de entrenar de Lenny Kravtiz desató las reacciones de los usuarios de Internet y los usuarios señalaron que solo una verdadera estrella de rock como él se puede permitir llevar el outfit más rockero para entrenar en el gimnasio.

“Razones por las que no he empezado a hacer ejercicio: 1. No tengo pantalones de cuero”, “¡Botas y pantalones de cuero mientras se ejercita es una locura!”, “Lenny es él mismo en todo momento”, “Niveles de outfit en el gym”, “¿Quién entrena en pantalones de cuero? Solo Lenny lo hace”, señalaron los usuarios de Internet.