Lenny Kravitz está en México y disfruta de los paisajes de Chihuahua (FOTO)

El cantante Lenny Kravitz está en México disfrutando de los paisajes de Chihuahua, así lo dio a conocer el propio intérprete a través de sus redes sociales.

Lenny Kravitz publicó una fotografía en Instagram en la que se le puede ver en un escenario desértico, viste una chamarra y pantalones de cuero, mientras que sostiene un águila en uno de sus brazos.

Lo que más llamó la atención de la imagen es la ubicación, ya que dice Chihuahua México; la instantánea está acompañada de la leyenda “Tick tock tick do do do do”.

¿A qué vino Lenny Kravitz a México?

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuál fue el motivo de la visita del cantante Lenny Kravitz a Chihuahua, sin embargo, los fans aseguran que podría tratarse de la grabación de un videoclip, un comercial o que el intérprete va a ser parte de un evento especial que se realiza en el estado.

Así reaccionaron los fans por la visita de Lenny Kravitz

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en ir a comentar la fotografía de Lenny Kravitz y algunos señalaron que irán a buscar al cantante para tomarse una selfie con él. Otros más hasta lo invitaron a su casa a tomar una cerveza.

“Fuga por un montado de la junta mi Lenny”, “Que onda mi Lenny, cáele a mi casa a echar una cheve”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

