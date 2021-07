¿Quién es Leslie Grace, cantante que dará vida a "Batgirl" en película de HBO Max?

La publicación Deadline reveló que la actriz Leslie Grace será la encargada de dar vida a “Batgirl” para la nueva película que prepara HBO Max.

Aunque todavía no se tienen muchos detalles sobre la nueva producción, se sabe que será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi basada de un guion de Christina Hodson, quien participó en la película de “Aves de presa”.

¿Quién es Leslie Grace, quien interpretará a “Batgirl”?

Leslie Grace es de ascendencia dominicana y aunque también es actriz su carrera ha estado enfocada a la música.

Debutó en la música en el año 2009 cuando lanzó su primer álbum de estudio titulado “Pasión”, del cual Leslie coescribió la mayoría de los temas.

En el año 2011, Leslie Grace tenía solo 16 años y lanzó el tema “Will You Still Love Me Tomorrow”, un cover bilingüe en versión bachata del éxito de 1961 de las Shirelles.

Sin embargo, su versión tuvo gran éxito y llegó al número 1 de los Billboard Tropical Songs como en el Billboard Latin Airplay.

La carrera de Leslie como cantante sigue creciendo y actualmente ha hecho colaboraciones con famosos artistas del género urbano como Maluma, CNCO y Becky G.