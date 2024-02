Leticia Calderón revela que tiene novio, tras 17 años soltera: 'Estoy enamorada'

Leticia Calderón se ha convertido en tendencia en los últimos momentos, no por algo referente a su carrera actoral o algún otro proyecto, sino porque la famosa reveló que ya tiene novio, luego de haber estado soltera por 17 años.

Esto le encantó a todos los fans de Lety Calderón que fueron educados con la idea que alguien forzosamente tiene que tener una pareja para estar realizado y aquellos temerosos de la soledad y el amor a sí mismo.

Mis respetos para esta mujer. 🫡 Que gran actriz es Leticia Calderón. La veo y siento que sigo viéndo a la misma "mala" de "En nombre del amor" 😅 pero pues...ajá jaja muuuuy buena como la mala. 🔝 MUY BUENA. 👏🏼 #MadreDeAlquiler pic.twitter.com/KXJIH2fkCD — 🫧 Lorena Soberanis 🫧 (@LoreSoberanis) June 18, 2023

Leticia Calderón dio una entrevista al programa de espectáculos llamado “De Primera Mano”, al show al le dijo toda emocionada que ya estaba nuevamente enamorada y que su corazón sentía una emoción que desde hace casi 20 años le era desconocida.

Sin embargo, la famosa dejó claro que su noviazgo no es formal y que sus hijos siguen siendo su prioridad.

“Estoy enamorada, estoy contenta, sin formalizar al cien por ciento las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día, evidentemente estoy dedicándome mucho a mis hijos, también estoy enamorada de ellos, babeo por ellos, entonces ahorita mi prioridad son mis hijos, salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal”, pronunció Leticia Calderón.

Lamentablemente, la actriz no reveló la identidad de su novio/amante, pero sí contó que su hijo mayor, Carlo, también está enamorado.

“Sí me ha dicho que sale con una amiga, que le encanta, que le cae muy bien, que la pasa muy bien y yo lo veo contento, lo veo feliz y respetando sus tiempos, hasta que el me la quiera presentar, llevarla a casa y demás, lo voy a esperar. Tenemos una gran comunicación y él me ha dicho ‘mamá, dame chance’, no sé por qué razón está rejego a entregarse, igual que yo, al cien por ciento”, narró Leticia Calderón.

Finalmente, Leticia Calderón dijo que está muy contenta de que su ex Juan Collado ya no tenga problemas con la justicia:

“A mí me encanta, de eso se trata la vida, que mis hijos sepan y estén con su papá, porque tienen un papá, existe un papá, me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo en esta época, por ejemplo, a mí no me ha hablado de la novia, pero a él ojala sí, porque para eso están los papás, para aconsejarte, guiarte y para escucharte, entonces yo estoy muy feliz de que ya puedan verse más seguido”, finalizó Leticia Calderón.