Esta es la letra de la canción "La People II" de Peso Pluma, Tito Double P y Joel de la P

El cantante Peso Pluma lanzó su nueva canción llamada “La People II” y se trata de una colaboración con Tito Double P y Joel de la P.

Hace unas semanas se filtraron partes de la grabación del video, ya que el clip fue filmado en Coyoacán, en la Ciudad de México.

En el video aparece Peso Pluma junto a los otros dos cantantes, Tito Double P y Joel de la P, están interpretando el tema de “La People II” sobre una camioneta mientras abajo están rodeados de personas encapuchadas.

Asimismo, el video hace una referencia a las familia criminales, estilo El Padrino, en la que Peso Pluma es el jefe, incluso hasta se pintó el pelo de blanco para simular que era un hombre anciano para transmitir esa sensación de líder anciano de la mafia.

Letras de “La People II” de Peso Pluma Tito Double P y Joel de la P

A continuación te dejamos el video musical y la letra completa de la canción del nuevo éxito de Peso Pluma.

Con la people ya no se me ve, ¿y cómo ven?

Pues todo bien

Los radios siguen tronando al cien, los plebes también

Soy "El 19"

Pa' no soltar los aparatos hubo razones y un buen respaldo

Por ahí me vieron y fue echando vergazos, rifle en el hombro

Piernera, la Dior, Under Armour



Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules

Y con todos pude, les puse un recule

Pelada no estuvo y por el patrón no me detuve

Y no disimulé, solo hice mi deber



Pura Doble P, primo

Jálate, Joel

Ay, mamá



Al hijo del jefe salimos para defender, hay que proceder en la Defender

Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté

En dos les peleé y en tres me pelé

A la capital le quitaron un hombre y a un buen elemento

Ni modo, así es esto, recuerden y atentos

Saben que se pueden abrir esas rejas de acero

27 y Piyi, cuiden el terreno, la familia y a los viejos

Y fueron los blancos, fueron verdes, fueron azules

Y con todos pude, en varios recules

Pelada no estuvo y por el patrón no me detuve

Y no disimulé, solo mi deber ejecuté