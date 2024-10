Una foto con One Direction, el último post de Liam Payne antes de morir

Esta tarde se dio a conocer que Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió a los 31 años de edad, luego de caer, presuntamente, de un tercer piso, en un hotel en Palermo, Argentina.

El cantante británico ganó popularidad luego de ser parte de una de las boybands más exitosas de los últimos años: One Direction. La banda, apadrinada por Simon Cowell, fue formada con los integrantes eliminados de Factor X, en quienes Simon vio un gran talento y no se equivocó.

Niall Horan, Harry Styles, Zyan Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne, formaron una de las mejores bandas pop que haya dado el Reino Unido en los dosmiles.

Por separado y luego de decidir terminar la relación en One Direction para seguir sus caminos de manera individual, cada uno de los integrantes decidió seguir su senda en solitario, sin embargo, las fans alrededor del mundo los recuerda con gran cariño. Y sí, el mismo Liam también lo hizo antes de morir.

¿Cuál fue el último posteo de Liam Payne antes de morir?

En su cuenta de Instagram en la que Liam Payne era activo, publicó su último posteo el 29 de mayo de este 2024, en donde recordó a Morgan Spurlock, un documentalista que precisamente falleció el día en que Liam hizo ese posteo.

"Rest in peace Morgan Spurlock it was a pleasure working with you", escribió Liam Payne en donde, paradójicamente, agregó una foto en donde se encontraba con todos los integrantes de One Direction, incluso con Zayn Malik.

En esta fotografía, los y las fans de Liam Payne se encuentran escribiendo actualmente, pidiendo al cantante que desmienta su muerte, pues no creen el trascendido que salió directamente de los servicios médicos en Argentina.

El post de Kate Cassidy, su novia

Fue el 1 de septiembre, poco antes de cumplir los dos años de su primera aparición pública como pareja, que Kate Cassidy, novia de Liam Payne, publicó una fotografía juntos en la que se les ve posar en un jardín en París.

"The most stunning evening. We celebrate the lovebirds", escribió Kate, en la imagen en la que Liam Payne la abraza mientras ella posa con un elegante vestido amarillo.

En redes sociales, en un hilo en X, los fans están también publicando cuáles fueron los últimos videos que publicó Liam Payne en su cuenta de Snapchat, misma que fue eliminada recientemente.