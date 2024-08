Litzy confirma su relación con el Chef Poncho Cadena de MasterChef: 'Encontré al amor' |VIDEO

Litzy confirmó su relación con el chef Poncho Cadena, después de que por un tiempo existiera el rumor de que en la cocina de MasterChef Celebrity había nacido el amor entre las dos figuras públicas, algo que generaba emoción entre los seguidores del programa de cocina.

Fue durante el programa Pinky Promise que Litzy dio a conocer algunos detalles sobre su romance con Poncho Cadena, a quien hemos visto ya en varias temporadas de las diferentes versiones mexicanas de MasterChef. Asimismo, detalló que la relación no se dio durante el programa, sino después.

“No sé. Tratan de pasar desapercibidos, pero si ves las redes de los dos, siempre se andan dando like y dejando recaditos. No tan explícitos, pero están presentes”, contó en el pasado una persona de la producción, “ahora que Litzy está grabando una novela en Azteca, entre escenas y cortes se la vive hablando por teléfono con él. La escuchamos sin querer y los chismes corren rápido", concluyó la misma.

Litzy confirma su relación con el Chef Poncho de Masterchef

Fue durante el programa Pinky Promise que Litzy confesó que sí está en una relación con el Chef Poncho Cadena, La cantante reveló con emoción, "es verdad, encontré el amor"; ante lo que las entrevistadoras estallaron de emoción por la noticia.

Además, detalló que todo inició cuando terminó su participación en el reality, puesto que por cuestiones de contrato y otras cosas, no suele existir un acercamiento entre los participantes y los chefs, por lo que el contacto solía ser mínimo

"Fue después de MasterChef, por supuesto ahí nos conocimos y vieron lo que todos vieron. Nosotros ahí no podíamos convivir mucho con los chefs, porque pues no, por contrato, no pueden convivir con nosotros, ni nos pueden dar consejos, ni dar clases, ni nada de eso", contó y agregó, "ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos, ni hablábamos, ni nada, hasta que salí del programa, pues ya empezamos a tener contacto. Empezamos a hablar y empezamos a salir y ya, todo está increíble".

Litzy aseguró estar muy contenta de su relación con el chef Poncho, pues desca que "además de que es un ser humano hermoso, es un gran profesional, es increíble lo que hace. Tiene 30 años trabajando y lo admiro muchísimo, hace cosas espectaculares, tiene una carrera impecable y eso está padrísimo, siempre admirar a tu pareja y conectar desde otro lugar está increíble".