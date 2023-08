¡Llamen al DIF! Mamá deja a su hija sin útiles escolares por ir al concierto de Taylor Swift

Muchas swifties que se quedaron sin boletos para ir a ver Taylor Swift afirman que gran parte de la gente que sí entro a los conciertos no merecía ver a la cantante, y quizás tienen razón con esta mujer, pues presumió que no le compró los útiles escolares a su hija para ir al The Eras Tour.

A través de TikTok se viralizó un video de una señora identificada como Michelle Torres, en el que muy alegremente dio a conocer que no le compró lo necesario a su hija pequeña para tener una educación digna, porque prefirió gastase su dinero en un boleto para el concierto de Taylor Swift.

No soy fan pero mis respetos a Taylor Swift que dio un conciertazo de 45 canciones, como 4 horas y además lo hará 4 días seguidos, es irreal!🤯👏🏻



Y que fandom tan cool que lo dió todo y le dió todo a TS 💖🇲🇽🫶🏻✨ buen regreso!🌙#MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/LYG8kKRDWH — Alonso Karel (@AlonsoKarel) August 25, 2023

“Tal vez no lleves útiles nuevos, pero tu mamá irá a ver a Taylor Swift”, señaló en el video de apenas siete segundos, pero que ya es viral.

En un segundo video, la mujer se grabó mientras hacía manualidades y dijo: “cuestionándome cuáles fueron las decisiones de mi vida que me llevaron a hacer pulseras para un concierto de una señora de 33 años”.

Hubo swifties que celebraron las acciones de Michelle Torres, justificando sus actos en pos de ver a la cantante que, ni siquiera le dedicó un tuit a México antes de sus shows.

“Prioridades, los útiles se pierden el recuerdo de Taylor dura por siempre”, “ella perderá sus colores, pero tú no perderás unas experiencia única…” y “No la juzgo, sería yo de mamá”, le dijeron personas con su misma ideología.

No obstante, otros internautas criticaron su decisión y el hecho de que la presumió en redes, solicitándole al DIF que intervenga:

“Y aún así quieren quemar los libros de la SEP hahaha”, “noma ojalá al menos hubieras estado hasta adelante”, “amiga te mamaste hahaha” y “que alguien llame al dif por favor hahah”, le dijeron.