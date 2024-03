Lolita Cortés destruye a Velvetine en Solo Las Más: 'No regreses, no lo mereces'

Este martes se transmitió el segundo capítulo de Solo Las Más, la temporada especial de La Más Draga que reúne a los talentos inolvidables de las temporadas pasadas para enfrentarlas entre sí. El show no se caracteriza solo por las excelentes "feminosas" (como les llaman a las drag queens) que participan en él, sino por la aparición de personajes como Lorena Herrera, Vanessa Claudio y Lolita Cortés, quién ha dado mucho de qué hablar por hacer honor a su apodo como la jueza de hierro.

La semana pasada, la mujer no se contuvo al señalar que no le había agradado la presentación de Gvajardo, quien trató de interpretar un extracto del musical Cats, y ahora repitió su papel al señalar, tras finalizar el doblaje que define quien sale de la competencia, que la drag queen perdedora no se merecía estar en La Más Draga, refiriéndose a Velvetine, lo cual ha generado que se le llame a la drag la nueva Jolette, en referencia a la participante de La Academia que Lolita señalaba continuamente por no cantar bien en la competencia y aún así avanzar.

Velvetine era la secreta y si bien nunca había estado en una temporada de La Más Draga, el público tenía esperanzas se quedaría una buena presentación en el show pues ha demostrado su talento a través de sus plataformas sociales; sin embargo, el capítulo pasado votaron por ella para que saliera y en este capítulo definitivamente se despidió del reality tras enfrentarse a un reto de doblaje, mejor conocido como lipsync, contra Madison Basrey.

Así fue el reto de doblaje entre Velvetine y Madison Basrey

Ambas drags interpretaron el tema "Al Coco No", el cual era una oportunidad para demostrar sus cualidades de comedia, así como para sacar los mejores pasos de baile; sin embargo Lolita Cortés encontró a Velvetine acartonada y sin gracia al momento de pararse al escenario y bailar en búsqueda de mantener su lugar en el Solo Las Más.

Por este motivo, cuando se decidió que Velvetine sería la primera eliminada de Solo las Más, Lolita Cortés no perdió la oportunidad para hacerle saber todo lo que no le había parecido con respecto a su participación así como unas palabras bastante desalentadoras.

La despiadada crítica de Lolita Cortes a Velvetine

"Cuando estás en el escenario das todo, todo todo de ti. Lo que hiciste fue una vergüenza, fue triste, fue deplorable" indicó Lolita Cortes, en su característico estilo directo y despiadado que la carcateriza al momento de dar críticas honestas "Nadie en ninguna audición, AUDICIÓN, tiene derecho a pararse y hacer el ridículo como lo hiciste" continuó.

"Mi querida Velvetine, no hubo reto de doblaje jamás, no hay disculpa después de lo que acabas de hacer, ninguna. La mejor decisión es que no regreses no lo mereces no estás lista no vale la pena" aseguró la ex jueza de La Academia.

En esta ocasión, estar fuera de la competencia no es del todo real, puesto que Velvetine aún podría redimirse si llegara a realizar un extraordinario trabajo en el futuro, por lo cual la drag aseguró "Si Lolita quiere una Jolette en su temporada, la va a tener querida. Jolette volumen dos" aseguró.

Usuarios reaccionan al encuentro entre Lolita y Velvetine

Fue a través de memes que quienes ven Solo Las Más y La Más Draga señalaron la intensa participación de Lolita Cortés en el segundo capítulo y la mayoría estuvo de acuerdo con ella y señaló que fue de lo mejor que pudo haber pasado para el reality, ya que en momentos anteriores se le llegó a criticar por no ser objetivos con sus retroalimentaciones.