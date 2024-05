El look Katy Perry en la MET Gala 2024 creado con IA desata polémica en redes sociales

La MET Gala 2024 es uno de los momentos más icónicos en la moda, dónde año con año podemos ver a las celebridades más importantes de la industria del entretenimiento desfilar con los atuendos más llamativos.

Si bien los usuarios en redes sociales no tardan en señalar qué les parece el look de los famosos en la MET Gala 2024, ahora la tecnología es una herramienta con la cual los fans pueden crear los looks que desean ver en sus estrellas favoritas.

Es así que hace un par de minutos comenzaron a circular varias imágenes falsas de Katy Perry en la MET Gala, dónde lucía varios llamativos atuendos que sin lugar a dudas enamoraron al público por ser una fantasía que parece salida de un cuento de hadas.

Los falsos atuendos de Katy Perry para la MET Gala 2024

Qué alguien me explique por qué los fanarts de KATY PERRY en la Met Gala se ven tan bien.



Me encantan 😭💛 #MetGala pic.twitter.com/PuvSRLofnb — Carla ❁ (@shannonlada) May 6, 2024

El primero es un vestido corte princesa de color beige con tonos verdes y flores de varios colores alrededor del mismo. En la imagen, la cantante también luce su cabello negro largo a un costado lo que termina de hacer parecer que es toda una princesa.

En la segunda imagen, la princesa se vuelve guerrera, puesto que podemos ver que lleva un corset metalizado en tonos bronce con una llave al centro y una falda hecha de hierbas y flores blancas con tonos verdes. A esto se le suma un cabello mojado natural y en ambas fotos podemos ver un maquillaje no demasiado marcado.

Descubren que las supuestas fotos de Katy Perry en la MET Gala 2024 son hechas con IA

Enseguida surgieron los comentarios respecto al supuesto look de Katy Perry en la MET Gala, sin embargo rápidamente descubrieron que las fotos se trataban de inteligencia artificial, prinicpalmente porque el fondo no combinaba con el de este año.

Asimismo hubo quien se mostró decepcionado al señalar que el diseño que se mostraba en estas fotos era hermoso y se vería verdaderamente espectacular en algún atuendo de esos estilos. Otros, finalmente, encontraron gracioso que su atuendo favorito no era real.

Literalmente yo con lo de katy Perry #MetGala pic.twitter.com/JeCcUJ2qzN — Lissy 🍅 (@red_lhs) May 6, 2024