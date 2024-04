¿Cómo luce Cirilo de 'Carrusel', a más de 30 años del estreno de la novela? | FOTOS

La serie mexicana Carrusel fue una de las telenovelas infantiles que logró cautivar al público gracias a la conmovedora historia sobre los alumnos de la profesora Ximena. Entre los personajes, uno de los que más llamó la atención fue el niño Cirilo Rivera, interpretado por el actor Pedro Javier Vivero quién trataba de enamorar a la niña rica María Joaquina Villaseñor interpretada por una pequeña Ludwika Paleta quién le respondía con negativas debido a la clase social y color de piel del niño.

La telenovela mexicana sigue un grupo de niños estudiantes de la escuela mundial y el vínculo que tienen con su profesora Ximena, interpretada por Gabriela Rivero. De este modo, se abarcan temas de la vida y se resaltan valores como el amor y la amistad, además de exponer problemáticas como el racismo y la diferencia entre las clases sociales. Posterior a esta novela, años después se estrenó un remake llamado Vivan los niños, donde participaron otras jovenes estrellas, como Danna Paola.

Fue en junio de 1990 cuando se emitió el último episodio de Carrusel y desde entonces los integrantes del elenco han tomado cada quien un camino diferente. Te contamos qué sucedió con Pedro Javier Vivero, la persona detrás de Cirilo, a 33 años de la exitosa novela para niños.

¿Qué pasó con Pedro Javier Vivero, Cirilo de 'Carrusel'

Pedro Javier Vivero participó en algunas obras de teatro después de su paso por la telenovela mexicana y en la actualidad está completamente alejado de la actuación, pues se dedica a su trabajo como constructor. Cabe destacar que anteriormente terminó la carrera de ciencias de la comunicación en la universidad nacional de México.

A pesar de ser uno de los personajes má importantes en la serie, Cirilo no formó parte dle final de la novela. Ahora, Pedro Javier explica porqué, " Me enfermé de varicela y efectivamente ya no pude participar al final de la novela porque estaba yo entre mis sábanas, mi cama y mi cobija rascándome desesperadamente para poderme apaciguar la comezón", recordó " No sentí tristeza. Lo asumí como tal, con cierto grado de aceptación, resignación", agregó.

Así luce Cirilo a más de 30 años del estreno de Carrusel