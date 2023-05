A Lucero Mijares se le resbalan los malos comentarios.

La cantante y actriz Lucero Mijares asegura que ha aprendido a no hacer caso a los malos comentarios que hacen de ella los haters en las redes sociales y a estas alturas de su vida señala que se le resbalan.

“Mis papás (Lucero y Mijares) me heredaron esta parte de que los comentarios malos se me resbalen mucho, veo algún comentario y me da igual. Claro, siempre va a haber, lo que le llamo tiro al blanco, flechas que se quedan clavadas, que cuesta trabajo quitarlas, pero hay algunas que se resbalan. La verdad creo que no me molesta mucho, siempre los va a haber”, dijo la intérprete en entrevista con La Razón.

Lucero Mijares afirmó que en esta etapa de su vida se encuentra muy emocionada, porque el próximo 30 de junio debutará en el teatro musical con la puesta en escena El Mago (The Wiz), producida por Juan Torres. Dará vida a la entrañable Dorothy, personaje con el que se identifica.

“Estoy muy emocionada, agradecida con Juan que ha hecho este proyectazo para mí, estoy muy contenta en los ensayos, me están enseñando a tener mucha paciencia. Pienso que Dorothy es una niña muy noble, con mucha esperanza, conecto bien con ella, porque cada vez que encuentra a alguien de su gente en el camino la ayuda a lograr su meta, creo que estoy intentando que Juan Torres logre su sueño, al igual que yo”, comentó la artista de 18 años.

Reconoció que, si bien está feliz por su primer musical, uno de los aspectos que más se le ha dificultado es el baile. “Me sé defender, pero no es mi fuerte, aprenderme los diálogos está complicado, pero bueno, una quería hacer teatro musical”, comentó.

El Mago (The Wiz), que contará con 22 actores en escena, 10 músicos y diferentes cambios de escenografía en el Teatro Hidalgo, tiene como estrella a la música, principalmente el soul, además de otras modalidades como el jazz.

Lucero Mijares contó que lo que más le ha gustado y con el que se siente más cómoda es con el jazz. “Toda la obra me encanta, pero la canción del final, ‘Hogar’, es mi favorita, creo que la gente no se va a esperar nada de lo que viene, escénica y actoralmente… Esta obra es muy de jazz, me queda ese estilo”, agregó Lucero Mijares.

Con este montaje, el productor Juan Torres celebra 25 años de trayectoria, por lo que es su proyecto más ambicioso.

“Cuando venga la gente a ver El Mago va a ver una cosa espectacular, de principio a fin, orquesta en vivo y una transformación del Teatro Hidalgo. Lo más padre para los actores es tener una orquesta en vivo, sientes cómo late el corazón con los primeros acordes de cualquier obertura, eso viviremos pronto”, indicó Torres.

Dijo que uno de los grandes retos es el aspecto vocal. “La gran estrella de esta puesta es la música, que abarca diversos géneros, eso tiene muchas demandas, en principio, vocalmente, todos tienen que cantar espectacular, tenemos un elenco de megalujo, además de Lucero Mijares como Dorothy, quien tiene un talento brutal, una voz privilegiada; tenemos a María del Sol, es un sueño para todos que esté con nosotros. Es una producción enorme, es la primera producción en mi carrera que es la más grande, la más cara, pero también la más increíble y a lo que le tengo más fe”, finalizó.