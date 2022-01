Luchadores: en diseño de baños del AIFA, nada de qué avergonzarse

La decoración de los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) levantó críticas entre muchos usuarios, pues la temática mexicana, especialmente de lucha libre, que tiene gustó a mucho y hubo quienes, en redes sociales, señalaroon que parecían baños de cantina, mientras a otros les pareció vulgar y lo censuraron, pues, dicen, se trata de un aeropuerto internacional.

Sin embargo, algunos luchadores opinan lo contrario y aseguran que se trata de fortalecer las tradiciones.

“La lucha libre es una tradición mexicana que traspasa fronteras, llega al extranjero. Nunca tienes contenta a la gente, pero aplaudo y admiro lo que están haciendo, es más, (el gremio) estamos esperando un museo de lucha libre, pero nadie se pone de acuerdo, ya cada quien hace lo suyo.

“La Arena México hace su museo para ellos, igual que la AAA, por eso me da mucha tristeza que hablan de algo donde le están echando ganas y que está quedando súper bien, aparte lo diseñaron manos mexicanas”, resaltó Tinieblas Jr., cuyo padre también tiene su máscara decorando las puertas de los baños de hombres junto a El Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon y Rayo de Jalisco.

En la entrada del baño de hombres aparece una imagen de El Santo.

Pero la decoración en el nuevo aeropuerto ubicado en la base de Santa Lucía no se queda sólo en la lucha libre, también hay temática de la Ciudad de México, de Chespirito, Cri Cri, cine mexicano, Xochimilco, charrería y mariachi, entre otros. Además, cada temática tiene a la entrada una explicación en español, inglés, francés y chino.

Todo el proyecto lo comandó el Agrupamiento de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, el cual también se encarga de la construcción del AIFA.

“A mí me invitaron en septiembre pasado, fui al aeropuerto y me hicieron un recorrido, y me quedé impresionado por la magnitud y la arquitectura, además que está hecho por manos mexicanas. Al final del día, me dijeron los generales que ellos fueron los de la propuesta de hacer este diseño en el aeropuerto, y el Presidente les dijo que lo hicieran.

“Me parece una excelente idea porque fortalecen nuestras tradiciones, pero es mejor que lo vayan a ver porque de verdad está quedando genial, y es una muestra de culturas que sin duda enaltece al país y su gente.

Los cubículos se dividen con máscaras de luchadores técnicos y rudos.

“Van a callar muchas bocas cuando lo vean, porque funciona el proyecto para todos los habitantes. Todo lo de las luchas está en los baños, pero aparte hay mariachis y todas nuestras tradiciones habidas y por haber, bueno hasta comediantes van a poner”, señala el luchador.

Para El Fantasma, no hay nada de qué avergonzarse con la propuesta, pues la lucha libre es Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México y la lucha libre no entra en críticas.

“Estoy muy agradecido porque tomaron en cuenta la lucha libre, es el deporte más popular en el país y gracias a los mexicanos es Patrimonio Intangible.

“Sobre las críticas, la lucha no entra en eso, más bien deben estar muy orgullosos porque aquí hay rudos y técnicos, pero hay para todos los gustos, y en lugar de criticar que mejor feliciten a las autoridades que tomaron en cuenta este deporte”, señala el también presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Gobierno federal, el nuevo aeropuerto lleva 86 por ciento de avance en su construcción y se espera que entre en operaciones el próximo 21 de marzo.

El juego de la lotería, en baños de mujeres.