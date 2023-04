VIDEO | Luis de Alba sufre fuerte accidente; tiene un el rostro herido: 'Me salió sangre'

El actor y comediante Luis de Alba sufrió un fuerte accidente en su casa que lo dejó con heridas en el ojo y en la pierna.

El propio Luis de Alba envió un video en el que contó que sufrió una fuerte caída que lo dejó hasta en silla de ruedas.

“De repente hoy en la mañana prendí la luz y ya ando medio güey, me resbalé y no había luz, no supe ni donde caí, pero fui a caer en la esquina del buró con esta madre, me salió sangre y la chin… y yo no sabía ni donde andaba y luego me quería pagar y ¡bolas! La otra pierna, la que está jodida, la otra, pero bueno, ya ni hablar, pero les quería agradecer y estoy comprometido con ustedes pa’ cuando quiera, para lo que quieran, menos por donde quieran”, contó Luis de Alba en el video.

¡Ay nooooooo! Se nos cayó Luis de Alba y se dió tremendo porrazo 🥹. Afortunadamente ya fue atendido y lo más bello es que el buen amigo nunca pierde su buen humor. ¡Ánimo querido Luisito! pic.twitter.com/8wsNRfrI2D — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 19, 2023

El actor tenía el ojo abierto, además de que mostró que su rodilla también estaba muy lastimada y con sangre.

Luis de Alba se dice listo para volver a trabajar

Asimismo, en una entrevista que dio a Venga la Alegría, Luis de Alba señaló que aunque se lastimó está en condiciones de regresar a trabajar a su gira exitosa por Estados Unidos.