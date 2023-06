Luis Fernando Peña revela que su papá lo abandonó por el alcohol: 'Se fue por cigarros'

Luis Fernando Peña rompió el silencio y habló del que quizás fue el evento canon que más marcó su vida: el abandono de su padre, quien se dejó caer en el vicio del alcohol.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el protagonista de “Amarte duele” contó que sus padres se divorciaron cuando él tenía seis años, y que la causa de la separación fue que su progenitor tenía a una amante muy destructiva: la bebida.

Antes del divorcio, el padre de Luis Fernando Peña quiso entrar a su casa a la fuerza, por lo que su hermano lo enfrentó, cosa que casi termina en un ajuste de cuentas.

"Un día que llegó muy muy tomado, empezó a querer entrar al departamento donde vivíamos, pues salió mi hermano se hicieron de palabras. Después salió mi mamá como para calmar las cosas y él se fue", narró.

Tras ese episodio, el señor aplicó la clásica de irse por cigarros y hasta la fecha todo apunta a que no se los han despachado:

"Se fue por cigarros… ya no supimos nada de él. Nos enteramos que ya había dejado de trabajar en el sistema de transporte colectivo porque cuando fuimos a cobrar la pensión que teníamos que ir a recoger a la caja de ahí nos dijeron: 'pues no, ya no trabaja aquí", contó Luis Fernando Peña.

El famoso agregó que tuvieron que pasar casi 12 años para que supiera nuevamente de su padre. En esa época él estaba trabajando en “Clase 406” y “Amarte Duele”.

"Estaba en ‘Amarte duele’ y haciendo ‘Clase 406’, al mismo tiempo, y un día me habla la casa, donde vivía y crecí con mi mamá y mis hermanos. Platicamos: ‘yo te marco la siguiente semana. Estoy fuera de la ciudad yo regreso y te busco’. Se acabó la historia con mi papá, de ahí nunca más lo volvió a ver… tiene tal vez un par de años que falleció", finalizó.