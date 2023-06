Natalia Alcocer revela que su novio la abandonó porque su bebé fue niña: 'es una tristeza'

Natalia Alcocer la está pasando muy mal en la vida, pues luego de los diversos pleitos legales que vivió y en los que la arrestaron embarazada, ahora la famosa reveló que su novio Michael Cohn Del Real la abandonó el mismo día que nació su bebé… porque fue niña.

Fue a través de su Instagram en donde Natalia Alcocer dio a conocer que su novio y su suegra resultaron ser más machistas que Adame, pues como la bendición no fue varón decidieron que no era digna de ser parte de su linaje.

“Me están castigando, porque el bebé no salió del sexo que querían, Michael no me contesta, la mamá tampoco... ay me siento pésima” dijo la famosa en un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Creo que nunca había pasado por esta situación, en tener a un bebé de un sexo en específico y tener problemas con tu suegra, me siento culpable. Quiero pensar que todo esto va pasar. A mí no me importa que haya sido bebé, mientras haya estado sane”, agregó.

“Me siento mal de que no tuve lo que todo el mundo esperaba. Hubo comentarios donde fue super despectivo y no sé”, abundó Natalia Alcocer.

Finalmente, la famosa dijo que espera que su novio recapacite y acepte a su hija: "confió en que el papá de mi bebé sentirá un pronto amor sin importar su sexo, y que la familia respetará lo que como familia hemos formado. Es una tristeza sentir el desprecio por el sexo sin importar que lo que sea será un bebé poderosa".