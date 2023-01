Natalia Alcocer denuncia legalmente a su mamá por violencia familiar: "Cero tolerancia"

Natalia Alcocer está dando mucho de qué hablar, pues tras haber demandado a su ex pareja por violencia, ahora hizo lo mismo con su mamá, por el cargo de presunta violencia familiar.

Fue a través de sus redes que Natalia Alcocer hizo una transmisión en la que dio los pormenores de la denuncia legal en contra de su mamá.

“Hoy en la tarde fui a levantar una denuncia en contra de mi mamá por violencia familiar”, dijo la famosa, tras lo cual dijo entender que está enferma, pero aseguró que sus problemas de salud no justifican que la afecte:

“No por el hecho de esta enfermar tengo que tolerar que violente a mis hijas, a mi pareja, a la gente que trabaja conmigo y en especial a mí misma”, dijo.

Natalia Alcocer dijo que las cosas empeoraron desde que comenzó a vivir en la casa de su madre y detalló que le prestó muchísimo dinero, el cual no le ha pagado. Por si fuera poco, dijo que la insulta por tener hijos de diferente padre.

Asimismo, Natalia Alcocer señaló que su mamá está dispuesta a apoyar su expareja y proceder legalmente para “perjudicarla”: “Lo único que pedía era respeto… Llega un punto en que las ofensas… Te llegan a la cabeza y tú actúas de la peor manera”.

“Dice que Juan José tiene razón, por el hecho de que mis hijas me defienden, por el hecho de que mis hijas no permiten que me digan put*, yo lo único que estoy tratando de hacer es de salir de una relación de violencia y llegue a casa de mi mamá y por su enfermedad empecé a vivir otra violencia”, detalló entre lágrimas.

Para terminar, Natalia Alcocer remarcó que sólo quiere que su madre le pague y que, pese a que la está demandando, dijo que “siempre la voy a amar”.