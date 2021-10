Natalia Alcocer de Survivor México denuncia que su exesposo la maltrataba (VIDEO)

Natalia Alcocer de Survivor México usó sus redes sociales para denunciar que su exesposo Juan José Chimal la maltrataba y acusa que la llevó a “una violencia a tal grado económica y psicológica”.

La exparticipante de Survivor México realizó una serie de historias en Instagram en donde principalmente señala a su exesposo de no cumplir con la manutención de sus hijas, dice que no paga los gastos de supermercado ni tampoco la escuela.

“No logro entender, yo creo que el único mensaje que quiero compartir y que quede hoy aquí claro, y que sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo, es que no entiendo cómo alguien puede, por molestar a la mamá…

“Hoy no sé en quién confiar, a quién acudir, con quién levantar la mano, con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad, que me están diciendo una mentira. Cuando yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que yo me merezco”, expresó Natalia Alcocer en medio del llanto.

La conductora de televisión asegura que su situación es “una violencia a tal grado económica y psicológica que me está llevando al límite. Ya no sé a quién pedirle ayuda”, dijo.

Natalia Alcocer y Juan José Chimal se separaron por infidelidad

Antes de entrar a Survivor México, Natalia Alcocer ya había terminado su relación con Juan José Chimal, y de acuerdo con la propia conductora fue por infidelidad, la cual fue descubierta por la hija mayor de la expareja.

En las grabaciones Natalia asegura que mientras sus hijas no tienen su manutención, el papá está de viaje en compañía de novias.

Hasta el momento, Chimal no se ha pronunciado al respecto sobre las acusaciones que le imputa Natalia Alcocer.

