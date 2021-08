Survivor México: Pablo Martí revela cuál fue la clave de su triunfo

Pablo Martí es el ganador de Survivor México, pero para lograrlo tuvo que recorrer un largo camino, en el cual sumó una gran cantidad de seguidores que votaron por él para convertirlo en el campeón.

Para Pablo mantenerse alejado de los dimes y diretes, mostrarse transparente y estar enfocado en actividades de la supervivencia como proveer comida, fueron clave para conectar con el público.

“Nunca tuve una estrategia clara, me guie mucho por la intuición. Desde el primer día estuve muy ocupado en todos los temas de supervivencia real como conseguir comida, pescar, armar herramientas y de compartir las técnicas con mis compañeros para que también las reprodujeran”, dijo el ganador de Survivor México en entrevista con La Razón.

El ganador del reality show señaló que las pocas estrategias que llegó a planear eran sencillas e incluso improvisadas, consideró que su desempeño fue transparente y neutral.

“No me gustaba mucho el chismorreo, también hacia mis estrategias, pero no tan rebuscadas, sino un poco más improvisadas. Mis compañeros abusaron de tener demasiadas estrategias, y yo siempre estuve cocinando mucho”, comentó.

Me mantuve activo y fui muy claro y transparente. (La clave para ganar) debe haber sido el ser neutral, el ser servicial, estar ocupado en las cosas de la alimentación, haber tenido buenos momentos en juego. Todo cuenta

Asimismo, Pablo Martí de Survivor México destacó que tuvo como aliada la paciencia para evitar caer en provocaciones como la de don Jorge, cuya pelea desató un debate en las redes sociales.

“No caer en la provocación, eso es importante. La provocación más grande que tuve fue con don George y que bueno que me pude controlar, me costó mucho; creo que él se hubiera salido con la suya si yo hubiera reaccionado de alguna forma negativa”, indicó Pablo.

El sobreviviente celebró que haya sido el público el que decidió al ganador, pues para él los televidentes eran más objetivos que los concursantes al evaluar el desempeño dentro y fuera del campo de juego.

“Por eso me dio mucho gusto que haya sido así al final, por votaciones, y que cada quien haya podido elegir a la persona con la que más se identificaba. Eso lo hizo muy mágico”, mencionó.

Pablo de Survivor México agradeció el apoyo del público, pues durante la semana final del programa sus seguidores se unieron para hacer campaña en redes sociales y convocaron al voto masivo.

Todavía no lo dimensiono… me quiero dar a la tarea de contestar a cada una de las personas que se movilizaron porque sin ellas no hubiera sido posible esto