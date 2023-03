Arrestan a Natalia Alcocer al salir de juzgado, tras pleito con su exesposo: "Me voy a ir 12 horas"

La conductora Natalia Alcocer, quien fue participante del reality show Survivor México, fue arrestada al salir de un juzgado en la Ciudad de México.

La también actriz publicó un video en sus redes sociales en el que mostró el momento en el que llegaron los policías por ella con un documento en el que se mencionan los motivos por los que tiene que ser encarcelada.

Natalia Alcocer le pregunta al policía que cuáles son las razones por las que la van a detener y él le dice que por no presentar a sus hijas a una convivencia familiar.

Natalia Alcocer mostró que había varios policías alrededor de donde ella estaba para llevársela y acusó a su exesposo Juan José Chimal de estar detrás de su arresto, ya que lleva meses en pleito legal con él por sus hijas.

Natalia Alcocer ha denunciado en diversas ocasiones, incluso en una entrevista que recientemente ofreció a Venga la Alegría, que su exesposo no le ha dado pensión alimenticia a sus hijas en casi un año.

“Me voy a ir 12 horas, van a arrestar 12 horas, no me han notificado porque yo ya no vivo en ese domicilio. Vean todo lo que planeó el señor, me van a arrestar. Esto es lo que está pasando”, dijo Natalia Alcocer en las redes sociales.

Natalia Alcocer pidió a sus seguidores que le pasen el video a Omar García Harfuch y a Claudia Sheinbaum para que la ayuden.