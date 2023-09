Luis Miguel conmueve a sus fans con un tierno gesto a una pequeña

Luis Miguel sigue conquistando a sus fans en su gira por distintas partes de América. El Sol de México estuvo dando show en Las Vegas, Nevadas, con el fin de celebrar la Independencia de México en la ciudad estadounidense, cuando se detuvo en pleno show para acercarse a una de sus fans.

Es bien sabido que Luis Miguel es un profesional en el escenario y procura constantemente hacer todo lo posible por brindar la mejor experiencia al público que acude a verlo. Es por ello que el cantante se enfoca demasiado en no perder la concentración y entrega un show de primer nivel.

Sin embargo, en una reciente presentación en Las Vegas, Luis Miguel no pudo evitar reconocer a una muy joven seguidora que se encontraba en primera fila, disfrutando del concierto del Sol de México. El cantante se acercó a la orilla del escenario y le dio un tierno beso a la pequeña, hecho que enloqueció a los presentes.

El cantante también abrazó y besó a un pequeño que se encontraba entre el público, lo que ocasionó los aplausos del público. El video del momento se viralizó en redes sociales y ocasionó reacciones entre los internautas, quienes reconocieron el tierno gesto Luis Miguel.

Luis Miguel todo amor con los niños.

Nos encanta la reacción de la niña 😉#LuisMiguel #luismiguelgira#luismiguelconcert#adictosaluismiguel pic.twitter.com/uz44VzS2Au — Adict@s a Luis Miguel Club Oficial (@adictosLM_club) September 19, 2023

Aracely Arámbula explota contra Luis Miguel

Aracely Arámbula, quien es madre de dos hijos de Luis Miguel, explotó en contra del cantante y dijo que tiene bastante tiempo que no ve a sus hijos: “Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Decían: ella tenía que estar presente, sí, pero era cuando tenían 4 y 6 años, pero ahora tienen 16 y 14 ya están más altos que él”, dijo La Chule.

"Aracely Arámbula":

Porqué arremetió contra Luis Miguel en una reciente entrevista. pic.twitter.com/Wfc2eubSk3 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 19, 2023

