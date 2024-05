Luisito Comunica revela cuántas personas viajan con él para grabar sus videos por el mundo

Luisito Comunica saltó a la fama cuando se viralizaron sus videos viajando por diversas partes del mundo. El youtuber que comenzó con videos donde realizaba diferentes actividades y hacía preguntas en la calle, es ahora uno de los creadores más exitosos de la plataforma.

A pesar de que Luisito Comunica no está libre de polémicas, algo que no deja de llamar la atención es la excelente calidad en cada uno de sus videos, donde viaja a cualquier parte del mundo para explorar desde la gastronomía del lugar, hasta zonas peligrosas o los lugares más hermosos de dónde se encuentre.

Todo esto ha hecho que el público se pregunte cómo le hace Luisito Comunica para grabar con tan buena calidad, en cualquier lugar donde se encuentre. Es decir, ¿cuáles son los elementos que necesita el influencer para grabar?

¿Quienes viajan con Luisito Comunica para hacer sus videos?

Lejos quedaron los tiempos donde solo era Luisito, una cámara y un tripié junto a su novia. El influencer asegura que no deja nada a la suerte al planear sus grabaciones y aclaró que hay países donde es más sencillo grabar y pasar material para ello, que otros.

"Lo que hago en el 90 por ciento de mis viajes, en la mayoría a menos que ya lo conozca, por lo general contrato a una agencia de medios, de producción, que me va a llevar y conseguir los permisos. Somos un crew, por así decirlo, no nada más somos yo y quien me acompaña con la cámara", indicó.

A pesar de ello, Luisito explica que al viajar, no suele llevar a más gente consigo, "por lo general viajo nada más con alguien: ya sea un amigo, un camarógrafo que contraté o mi novia. Y contrato a un crew local", explica,

El 'Rey Palomo' asegura que viajar con su propio equipo puede resultar mucho más complejo en logística, además que es bastante más caro hacerlo. Es así como trabaja el incluencer con más de 42 millones de suscriptores en YouTube,

"Antes no creía en el poder de tener un crew, de 'Yo solito puedo, me ahorro esa lana', y no me acuerdo por qué, creo que tenía que ir a un país sensible, me acuerdo que fue complicado para grabar y tuve que contratar a un crew", comentó Luisito Comunica, quien señala que lleva haciendo esto aproximadamente desde el 2019.