Luisito Comunica sale en defensa de su novia Ary Tenorio tras podcast de Lenguas de Gato: "yo también le caché varias cosas"

Este domingo, Un Tal Fredo estrenó el nuevo capítulo de su podcast Hablemos de Tal, donde explora la vida de sus invitadas y su relación con sus parejas pasadas en una conversación tranquila. En esta ocasión, fue el turno de Lenguas de Gato, también conocida como Cinthya o La Chule por el público en redes sociales, quien habló sobre los abusos que vivió en su casa con las parejas de su madre, el abuso de sustancias que experimentó de joven y su relación con Luisito Comunica.

La youtuber habló sobre cómo fue que empezó su relación con Luis, a quien conoció en un bar y quien le agradó por su buena conversación y su caracter divertido, algo que hemos podido notar a lo largo de la presencia del influencer en redes sociales.

¿Qué dice La Chule sobre su relación con Luisito Comunica en el Podcast de Un Tal Fredo?

La Chule señala que salió por cinco años con el influencer y que él salía del gusto de los "sin futuro" que solía tener en aquel momento. Asimismo, señala que al inicio "todo era muy de equipo" hasta que la fama del influencer creció y lo vió "convertirse en el personaje que había en redes".

Sin embargo, señaló que tenían una relación muy "nerdy" pero que la hizo "perderse en algo que no era". La Chule señaló que vivió mucho hate por parte de los fans del youtuber y señaló algo que nadie sabía: "esa relación yo la corté" soltó la joven mexicana "yo lo corté a el, yo me salí de esa relación.

La joven señaló que cuando Lizbeth Rodríguez subió el vido donde se hablaba de que Luis había engañado a La Chule, ellos ya habían terminado desde una semana antes; a pesar de ello, la influencer asegura que se dio cuenta de que aparentemente, Luis habría ocultado sus cosas para hacer parecer que dormía en un cuarto solo.

Además, señaló que vivió mucho odio cuando se descubrió que la infidelidad mostrada en el vidoe había sido una confusión y señaló que su novia actual es quien con quien comenzó a salir anteriormente.

Luisito Comunica salta en defensa de su novia Ary Tenorio

Luisito Comunica utilizó sus historias en redes sociales para hablar respecto a lo que sucedió tras el lanzamiento del podcast de Un Tal Fredo, ya que señaló que a Ary Tenorio, su novia actual, no la conocía al cortar con Cinthya, al contrario de lo que se interpretó durante el podcast.

Asimismo, señaló que no considera que haya sido bien narrado cada uno de los hechos detrás de la ruptura de la pareja: "solamnete dijo cosas malas mías, nada de sus coasa malas" aseguró y agregó "yo también le caché varias cosas" las cuales asegura que son comprobables. El joven señala que jamás tocó este tema de conversación porque ya estaba en el pasado y aseguró que "palomitas santas no hay" y para finalizar, sentenció que "Ary no tiene nada que ver" en el tema y que a él lo pueden atacar, pero a su pareja actual no.

Así reaccionó Luisito Comunica al podcast de Lenguas de Gato con Un Tal Fredo. Especial

Cabe destacar que tantro Cinthya como Fredo pidieron que se detuviera el hate que surgió tras el podcast a través de sus redes sociales contra Ary, quien recibió una ola masiva de comentarios negativos a través de redes sociales.