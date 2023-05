Lupillo Rivera explota tras supuesta infidelidad de su esposa: 'No se me hace buena onda'

Lupillo Rivera explotó luego de que fue cuestionado sobre la supuesta infidelidad de su esposa Giselle Soto con el boxeador Fernando Vargas Jr.

El programa Chisme No Like llamó a Lupillo Rivera de sorpresa para preguntarle sobre este tema, sin embargo, el cantante no quiso responder, se enojó y hasta colgó el teléfono.

"No mira, Ceriani, neta, no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda. No... no me gusta mover esa onda, yo sé que tú tienes mi teléfono porque hemos tenido contacto antes y todo el rollo y no", dijo Lupillo Rivera a los conductores del programa de espectáculos.

No quisiera contestar nada; la neta Ceriani, Elisa no se me hace buena onda hablar ahí, hay que respetar, más adelante hablamos, otro día Lupillo Rivera

Javier Ceriani, presentador de Chisme No Like, intentó volver a llamarle, pero Lupillo Rivera ya no contestó, pero el conductor le envió un mensaje a través del programa y le pidió que hiciera una canción estilo Shakira para responderle a Giselle Soto y también al boxeador con el que lo engañó, así como a Andy Ruiz por haber estado con su exesposa Mayeli Alonso.

Lupillo Rivera habría corrido a Giselle Soto por infidelidad

El programa Chisme No Like asegura que la infidelidad es cierta, que Giselle Soto se fue a Las Vegas para estar con Fernando Vargas Jr., mientras Lupillo Rivera trabajaba en México.

Según el programa, tuvieron contacto directo con un trabajador de la casa de Lupillo Rivera, quien reveló el cantante le sacó las maletas a Giselle tras enterarse de la infidelidad.

Pero eso no es todo, también se destapó que esa no era la primera vez que Giselle le era infiel a Lupillo Rivera, sino que ya lo había engañado con el entrenador físico.