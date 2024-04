VIDEO | Lupillo Rivera y Romeh casi llegan a los golpes en La Casa de los Famosos 2024 ¿Qué pasó?

Lupillo Rivera asegura que se siente traicionado por Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, lo cual ha llevado a los integrantes del Cuarto Tierra en La Casa de los Famosos 2024 a separarse, pues el cantante era el líder de dicha alianza y ahora, ya no quiere tener nada que ver con aquellos que llama y traidores.

Lupillo Rivera aseguró que después de sentirse traicionado por Ariadna y Romeh, "no puede seguir en tierra" motivo por el cual decidió mudarse al cuarto agua para dormir ahí durante el resto de su estancia en La Casa de los Famosos 2024.

En domingo 7 de abril, Lupillo Rivera confesó sentirse traicionado durante el posicionamiento, y señaló a la nueva pareja como los culpables, pues él está seguro de que Romeh jugó sucio para estar con Ariadna, aún sabiendo que anteriormente habían hecho un pacto en donde aseguraron que no se pelearían por ella.

Parece ser que las cosas no quedaron del todo claras y por este motivo, que el modelo invitara a una cita a la miss Colombia fue suficiente para romper el corazón de 'El Toro del Corrido'.

Así fue el enfrentamiento entre Lupillo y Romeh

Para intentar solucionar las cosas, Romeh se acercó a Lupillo Rivera con la intención de conversar; sin embargo, esto rápidamente se convirtió en una pelea que casi escala a los golpes.

"No entiendo en qué punto no se entendió lo que hablamos ayer" cuestionó Romeh al entrar al cuarto agua, dónde Lupillo se encontraba con Divaza, Clovis y otros integrantes de reality. Ante esto, el cantante de regional mexicano reaccionó con exclusividad al decir "si no tienes los ** para hablarme cómo es, entonces ni me hables" expresó.

De acuerdo con Lupillo, ambos artistas habían quedado en que sería él quién avanzaría con intentar conquistar a Ariadna, aunque en realidad Romeh jamás prometió eso; sin embargo, el hermano de Jenni Rivera aseguró en el pasado que si Romeh le decía que quería estar con la miss Colombia, él estaba dispuesto a hacerse a un lado, algo de lo que muchos usuarios y redes sociales dudan.

Fue cuando se habló sobre "ser hombres" que las cosas se calentaron entre el cantante y el modelo, pues el ex de Belinda se mostró bastante molesto y se paró de la cama para acercarse a Romeh, ante lo cual, Melaza, al percibir que podría llegar un enfrentamiento con golpes, se apresuró a colocarse entre ambos.

Al final, nada sucedió sobre el encuentro entre Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera o al menos no en el aspecto físico, pero en definitiva, nada será igual en La Casa de los Famosos 2024 a partir de ahora.