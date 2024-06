Lupita Jones critica a Miss Universo México tras la salida de Martha Cristiana, 'va sin rumbo'

Martha Cristiana anunció hace un par de días su salida definitiva de Miss Universo México, pues aseguró que en el concurso hay una 'falsa inclusión', ya que señaló que no querían incluir a mujeres trans en el certamen de belleza. Ahora, la ex directora de la franquicia en el país, Lupita Jones, ha reaccionado a la polémica.

Después de la salida de Lupita Jones de Miss Universo México, no se ha logrado mantener una dirección. Primero, sucedió la sustitución de Cynthia de la Vega por Martha Cristiana, quien hace un par de días anunció su renuncia, impactando al mundo del espectáculo.

Lupita Jones ha reaccionado sobre el escándalo de la salida de Martha Cristiana y resaltó su preocupación por el estado del reconocido concurso de belleza que estuvo a su cargo por casi 20 años, ya que asegura que afecta a toda la industria de belleza.

Lupita Jones se lanza contra Miss Universo por correrla de la franquicia Foto: Especial

Lupita Jones reacciona a la situación actual de Miss Universo

Lupita Jones habló sobre la situación actual de Miss Universo México. La modelo indicó, "me da mucha tristeza lo que está pasando y cómo están manoseando el concepto de los concursos en nuestro país", señaló, asegurando que le llegan muchos comentarios de personas que se han dado cuenta de que hay algo mal en la organización.

La ex Miss Universo señaló que a través de lo que sucede en el certamen, están afectando por completo al medio de belleza, el cual va más allá del reconocido show. Asegura que el manejo de la situación en la franquicia de México "es preocupante".

"En menos de seis meses ya llevan dos directoras y eso va sin rumbo", destacó, además de agregar que el tema de la 'falsa inclusión' que señaló Martha Cristiana al renunciar a la dirección de la organización, no es nada nuevo.

Lupita Jones rompe el silencio, adelante imágenes: pic.twitter.com/jC88aCp8MO — Todo Miss (@TodoMiss) June 26, 2024

Lupita Jones critica a Martha Cristiana

La modelo señaló a Martha Cristiana por entrar a Miss Universo México como directora siendo que "dijo que no le gustaban los concursos de belleza" y "menospreciaba a otras mises". En ese sentido, Jones señala que conoce a reinas de belleza que sufrieron el desprecio de la ex directora.

"Desde principio dije 'mal, esa mujer no va a durar ahí'", declaró Lupita Jones, "no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando, entonces yo dije 'no, esto no va a durar nada' y mira, creo que ni dos meses duró".

Lupita Jones sobre el circo que se a convertido el Miss Universe México https://t.co/GsvPVeskk7 pic.twitter.com/N0SPp1Iq9r — Luis (@eqml11) June 26, 2024

De ese modo, Lupita Jones demostró su preocupación ante el certamen de Miss Universo México, una franquicia que ella manejó por veinte años y que ahora, parece estar en problemas, tras la salida de Martha Cristiana.